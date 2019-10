Lider USR striga sa auda și Orban: Vom vota impotriva guvernului, sa fie clar, daca nu se indeplinesc cele 4 condiții

Vicepreședintele USR Vlad Alexandrescu, senator, a declarat miercuri, la Antena 3, că USR nu exclude varianta să voteze împotriva oricărui guvern liberal pentru a se ajunge la anticipate.

„Categoric (nu exclud sa votam impotriva guvernului Orban). Nu poti sa guvernezi cu o majoritate PSD - PRO Romania in Parlament, vei fi tinut in lat scurt. Ii doresc succes lui Orban. Vom vota impotriva guvernului Orban, sa fie clar, daca nu se indeplinesc cele 4 conditii”, a zis Vlad Alexandrescu, care a acuzat faptul ca picat in Senat legea USR privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.

Citește și: VIDEO Biografia fără perdea a lui Ludovic Orban, premierul desemnat .

Pachetul legislativ ceerut de USR trebuie să vizeze următoarele modificări:

- Adoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi - esențială pentru legitimitatea aleșilor locali și recuperarea democrației la nivel local.

- Adoptarea inițiativei „Fără Penali în Funcții Publice” pentru care au semnat peste un milion de români.

- Desființarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din închisori peste 20.000 de infractori, dintre care mulți au comis noi fapte de violență.

- Consultarea Parlamentului asupra propunerii pentru poziția de comisar european ce revine României.