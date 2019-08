Lideri locali ai PSD nu considera ca PSD trebuie sa aiba candidat propriu

În PSD există un grup restrâns de șefi de filiale județene care consideră că nu este obligatoriu ca PSD să aibă candidat propriu la prezidențiale și care așteaptă să vadă dacă se va ridica problema candidatului comun PSD-ALDE-Pro România în ședința CEX de la ora 17.00, au relatat surse din conducerea PSD pentru STIRIPESURSE.RO. Potrivit The post Lideri locali ai PSD nu consideră că PSD trebuie să aibă candidat propriu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.