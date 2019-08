Lideri PSD: Pare ca Tariceanu a stat pentru imunitate la guvernare - SURSE

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O parte dintre liderii centrali PSD au spus dupa ce ALDE a decis sa iasa de la guvernare, ca incep sa aiba impresia ca fostul lor partener de coalitie, Calin Popescu Tariceanu, a mai ramas la guvernare dupa alegerile europarlamentare doar ca Senatul sa respinga cererea DNA de urmarire penala pe numele sau. „Ministrii ALDE au participat la toate sedintele de Guvern in care am luat deciziile. Tariceanu personal a fost la toate intalnirile din coalitie cand am luat deciziile. Acum spune ca nu vrea sa stea intr-un guvern impotent. Tot ce-am facut am facut cu ALDE, nu cu altcineva. Pare ca dupa europarlamentare, singurul lucru care l-a mai tinut pe Tariceanu la guvernare a fost votul din Senat ...