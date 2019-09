Liderii ALDE se cearta intre ei. Daniel Zamfir intra  LA RUPERE la Calin Popescu Tariceanu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, sustine ca nu intelege decizia lui Calin Popescu Tariceanu de a scoate partidul de la guvernare si de a-l duce catre o alianta cu Pro Romania. Zamfir sustine ca mai multi lideri ALDE n-au fost consultati privitor la decizie. Mai mult, Zamfir arata ca a fost contactat de Viorica Dancila, cea care i-a propus sa preia sefia Senatului, insa a refuzat oferta. OFICIAL: Astazi, Calin Popescu Tariceanu isi anunta demisia ”ALDE LA RASCRUCE Am profitat de absenta mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea brusca pe care ALDE a savarsit-o in doar o saptamana de la a incerca sa dea un suflu nou guvernarii (lucru perfect intemeiat in care cred si eu) la iesirea de la guvernare si ind ...