Liderii lumii reactioneaza dupa moartea lui Mohamed Morsi | Erdogan: Tiranii din Egipt sunt vinovati pentru moartea lui

Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, a declarat, astazi, ca Romania inca nu se afla in situatia in care ar putea fi activat Articolul 7,denumit si ''optiunea nucleara'', subliniind ca procedura este declansata intr-o situatie grava, atunci cand intr-un stat, are loc o incalcare sistematica a statului de drept.