Liderii Opozitiei sunt nehotarati: In zilele urmatoare, vom decide cum va arata propunerea de tandem presedinte - premier

Dan Barna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul USR Dan Barna a anuntat ca, in zilele urmatoare, va fi decisa propunerea de tandem presedinte - premier a Aliantei USR - PLUS in perspectiva alegerilor la prezidentiale. "Am discutat si despre stadiul negocierilor in Alianta USR-PLUS, au avut loc trei runde de negocieri. Decocamdata, suntem in etapa de analiza a celei mai bune variante de colaborare si a celor mai bune modalitati de continuare a Aliantei nu doar pentru prezidentiale, unde evident vom avea un candidat unic, cat si pentru locale si parlamentare”, a anuntat Barna, dupa sedinta Comitetului Politic al USR. Comunitatea LGBT baga zazanie in Alianta USR - PLUS. Barna e apreciat, Ciolos - criticat In ceea ce priveste stabil ...