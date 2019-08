Liderii PSD intra in ședința CEX: Șefia Senatului și remanierea Guvernului sunt subiectele fierbinți ale intalnirii

Analiza miniştrilor PSD şi situaţia ministerelor lăsate libere de ALDE sunt printre temele aflate pe agenda şedinţei Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD care va avea loc sâmbătă la Mamaia. Tot sâmbătă va avea loc întâlnirea deputaţilor şi senatorilor PSD cu conducerea partidului.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat vineri, la finalul Conferinţei Judeţene a PSD Constanţa, că la reuniunea CExN al PSD de sâmbătă se va face o analiză a portofoliilor şi a paşilor pentru perioada următoare.

"Ne vom replia şi vom continua lupta. Pe toţi cei care acum vin şi ne dau sugestii să plecăm de la guvernare eu îi sfătuiesc să-şi ţină sugestiile pentru propriul partid - noi nu ne uităm în ograda altuia - şi să ne lase pe noi să ne organizăm şi să vedem care sunt cele mai bune soluţii pentru România şi pentru români", a spus premierul.

În CExN va fi analizată şi situaţia ministerelor rămase libere după demisia ALDE din Guvern.

Viorica Dăncilă a afirmat vineri că nu a înţeles de ce preşedintele a respins cinci propuneri de miniştri care sunt persoane foarte bine pregătite şi apreciate profesional şi a anunţat că îi va telefona lui Klaus Iohannis pentru a vedea care este opinia sa legată de activitatea Guvernului.

Întrebată ce va face cu şefia Senatului, dar şi cu ministerele libere lăsate de ALDE, liderul PSD a răspuns că o decizie va fi luată în forurile statutare ale partidului.

"Vom face o analiză în cadrul Comitetului Executiv de mâine. Bineînţeles că această decizie nu vreau s-o iau eu, este foarte bine ca deciziile să le luăm în forurile statutare, să ascult opinia fiecărui coleg, fiecărei colege, apoi să vedem care va fi decizia. Ministerele lăsate de ALDE sunt vacante, vom vedea ce decizie vom lua în cadrul CExN al PSD. Sunt persoane care nu au înţeles acest refuz din partea preşedintelui. Nici noi nu am înţeles de ce persoane care sunt bine pregătite profesional, care sunt foarte apreciate au fost respinse de preşedinte. Mai mult, am văzut că într-o ţară pe care domnul preşedinte o vrea o ţară normală avem o respingere a cinci propuneri de miniştri, ceea ce cred că nu înseamnă normalitate. Vom discuta mâine despre fiecare minister în parte, despre miniştri, despre paşii pe care vrem să-i facem în perioada următoare, vom avea discuţii despre fiecare domeniu în parte", a precizat premierul.

Dăncilă a susţinut că există parlamentari ALDE care aveau îndoieli privind ruptura cu PSD.

"Am discutat nu numai cu parlamentarii ALDE, am prieteni în ALDE pe care îi respect şi care aveau îndoieli referitor la această ruptură de PSD. Vom vedea, nimeni nu obligă pe nimeni. Eu sincer m-aş bucura dacă dintre colegii noştri şi partenerii noştri de doi ani şi jumătate s-ar întoarce şi am putea să construim împreună. Am făcut foarte multe lucruri bune împreună şi cred că este de datoria noastră să dăm dovadă de responsabilitate şi să continuăm aceste lucruri bune pentru români şi România", a spus preşedintele PSD.

