Liderii USR, gata sa se BATA intre ei: Creste valul anti-Dan Barna

chichirau Barna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alegerile pentru noul Consiliu National al USR motiv de scandal in partid. Analistul Mirel Axinte a prezentat cele doua tabere care se vor bate pentru sefia CN si arata ca unii, in frunte cu Dan Barna, isi doresc ca USR sa preia guvernarea, in timp ce altii vizeaza ramanerea in opozitie. ”Principalele liste* care se vor bate pentru cele 24 de locuri in Biroul National al USR Dan Barna a ajuns tinta ironiilor pe internet: Daca Dan Barna era Regele Romaniei in timpul primului razboi mondial, armata noastra ar fi invins in doua zile Echipa Barna: USR la guvernare versus Echipa Chichirau: Uniti Salvam Romania USR LA GUVERNARE Dan Barna, Catalin Drula, Tudor Pop, Radu Mihaiu, Emanuel Ungureanu, Ionu ...