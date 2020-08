Liderul ALDE, despre criza COVID-19: 'Guvernul, prins mereu pe picior greșit. Iohannis mai are puțin și o sa-i medalieze'

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a spus la Antena 3 că Guvernul a fost mereu prins pe picior greșit, în contextul crizei COVID-19, lansând totodată un atac acid la adresa președintelui Iohannis.

„Klaus Iohannis cred că mai are puțin și o să-i medalieze. O să le dea medalii pentru merit în lupta cu COVID-19. (...) Eu cred că trebuie să existe o relație între premier și președinte, dar relația nu este că premierul îi face pantofii președintelui, cum se întâmplă la noi. Executivul este în mâna Guvernului. Ceea ce am văzut din 15 martie este că președintele a preluat el practic conducerea Executivului. Nu s-a întâmplat niciodată în trecut, nici în perioada în care Băsescu îl avea pe Boc, să fie chemați la Cotroceni, să le dea dispoziții. Nu știu, e ceva care nu-i normal. Președintele nu are acest rol”, a spus Tăriceanu, duminică, la Antena3.