Liderul deputaților PNL, amendament la decretul semnat de Klaus Iohannis: propune amenzi de 20.000 de lei

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a depus un amendament la decretul prin care președintele Klaus Iohannis a instaurat starea de urgență. Roman solicită ca oamenii care fac speculă cu produse medicale în perioada epidiemiei să fie amendați cu 20.000 de lei și să le fie confiscat stocul automat.

”Am depus azi o observatie la decretul privind instituirea stării de urgentă, prin care cei carora comercializează materiale sanitare, măști, medicamente, dezinfectanți, sa le fie confiscat întregul stoc, dacă acesta este supus speculei!

Totodata, am propus amenda de 20.000 de lei, in paralel cu confiscarea stocului. De exemplu, dacă ai cumpărat un stoc de 10.000 măști, azi vinzi masca cu 50 bani și mâine, din același stoc, vinzi cu 10 lei. In acest caz se confisca întregul stoc și se aplica sanctiunea de 20.000 lei.