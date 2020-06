Liderul deputaților PNL: PSD este vinovat pentru creșterea imbolnavirilor de coronavirus

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, susține că cei de la PSD sunt vinovați pentru creșterea cazurilor de coronavirus, asta pentru că au sabotat Guvernul și au criticat măsurile de restricție.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 80: Vă spune Dănuța cum vă ard toți la vot!

”PSD este principalul vinovat de creșterea alarmanta a numărului noi de îmbolnăviri. PSD este cel care de la cel mai înalt nivel a încurajat nepurtarea măștilor de protecție, a pus la îndoiala boala, a acuzat aplicarea amenzilor și nivelul lor ridicat, a criticat măsurile de restricție și in permanenta a blocat guvernul in lupta împotriva COVID.

460 de noi cazuri confirmate și 10 decese este bilanțul ultimelor 24 de ore in România, in pandemia de COVID. După ce in ultimele zile am înregistrat un număr similar de cazuri ca in perioada stării de urgente este foarte clar ca prudenta și luarea măsurilor de preventie, rămân cuvinte de ordine.

In pofida acestor atacuri politice iresponsabile din partea PSD, in goana după voturi, PNL va continua sa gestioneze cu responsabilitate aceasta perioada dificila, din punct de vedere medical. Urmare a modului in care guvernul Romaniei a acționat in aceasta perioada, nu am ajuns in situația Italiei sau Spaniei.”, scrie Florin Roman.