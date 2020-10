Liderul deputaților PNL realizeaza ca a semnat ca primarul pentru restricționarea accesului la informații publice

Deputatul PNL Florin Roman anunță că își retrage semnătura de pe inițiativa PSD care îngrădește liberul acces la informațiile de interes public. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat vineri dimineață, pe Facebook, că a solicitat retragerea semnăturii sale de pe inițiativa legislativă a PSD care vizează îngrădirea drastică a liberului acces la informațiile de […] The post Liderul deputaților PNL realizează că a semnat ca primarul pentru restricționarea accesului la informații publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.