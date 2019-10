Liderul deputaților USR: ar fi complicat sa inceapa urmarirea penala impotriva lui Dan Barna

Liderul deputaţilor USR, Stelian Ion, a declarat luni că nu este cazul ca preşedintele formaţiunii, Dan Barna, să facă un pas în spate ca urmare a acuzaţiilor despre contractele cu fonduri europene, menţionând că acestea reprezintă o dovadă "în plus" că Barna este "cel mai important concurent" al preşedintelui Klaus Iohannis. Stelian Ion arată că situația s-ar complica, dacă s-ar începe urmărirea penală pe numele lui Dan Barna.

"Cred că domnul preşedinte Barna a răspuns cu privire la toate aceste acuzaţii. Mie mi se pare trist când din activitatea unui om se reduce totul la două propoziţii şi la două acuzaţii pe care cei care le fac nu reuşesc să le formuleze foarte clar. Mi se pare trist că nu se văd zecile de proiecte reuşite şi că se pune în sarcina unui singur om nereuşita unui proiect pe fonduri europene. Mi se pare legitim demersul jurnalistic, este important ca fiecare candidat la orice funcţie publică să fie supus unei analize şi activitatea sa anterioară să fie analizată şi mi se pare important ca oamenii să citească cu foarte mare atenţie toate aceste articole şi să treacă prin filtrul propriu toate aceste informaţii. Din punctul meu de vedere, nu este cazul să facă niciun pas în spate, eu cred că este o dovadă în plus a faptului că reprezintă cel mai important concurent la adresa preşedintelui actual, Klaus Iohannis, şi lucrurile aşa stau acum. Şi vom avea un tur doi între preşedintele actual şi Dan Barna şi vom vedea ce preferă românii", a afirmat Stelian Ion.



El a adăugat că, în cazul în care ar începe urmărirea penală, lucrurile ar fi complicate.



"În cazul în care se va deschide un dosar penal, vom vedea ce se înseamnă... Să înceapă urmărirea penală ar fi complicat, ar complica într-adevăr lucrurile. (...) Penal nu s-ar numi (Dan Barna - n.r.) decât în momentul în care s-ar pronunţa o hotărâre judecătorească definitivă. De altfel, iniţiativa 'Fără penali în funcţii publice' se referă la hotărâri judecătoreşti definitive pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. Pe de altă parte, începerea unei urmăriri penale este o chestiune importantă, de o anumită gravitate. Nu înseamnă că acea persoană este vinovată, dar înseamnă că deja există nişte suspiciuni. Eu am convingerea că nu se va începe urmărirea penală împotriva lui Dan Barna pe această chestiune. Aşa cum am citit din presă, toate acele acuzaţii nu conduc spre o astfel de concluzie, că ar fi fapte penale şi nu-mi fac niciun fel de grijă din această privinţă", a spus Stelian Ion.