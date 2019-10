Liderul deputaților USR nu exclude absențe la moțiune: In orice moment pot aparea situații extraordinare

Liderul grupului USR din Camera Deputatilor, Stelian Ion, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca nu s-a luat o decizie in partid sa se voteze la vedere motiunea de cenzura si ca 'in orice moment' pot aparea motive 'extraordinare' care sa provoace absente in USR. El a adaugat ca spera sa nu se intample asa ceva.

Intrebat daca sunt deputati USR care nu vin la motiunea de cenzura, Stelian Ion a declarat: „In principiu, o sa fie toti colegii prezenti. Acum, o sa vedem, doar daca intervin chestiuni legate de sanatate, situatii din acestea extraordinare care se pot intampla in orice moment si in orice context. Sunt niste marje pe care cred ca si le asuma fiecare partid, chestiuni neprevazute absolut obiective, justificate. Per total, asa, eu zic ca o sa fie foarte bine si prezenta si votul in Parlament”.

„Este o marja de eroare si va trebui sa mai vorbim cu fiecare coleg in parte sa vedem care este situatia, toata lumea stie de motiune, e clar, dar pot fi situatii, sper sa nu existe, dar situatii obiective pe care nu le putem evita in niciun fel”, a mai zis el.

Întrebat dacă deputatii USR au stabilit sa voteze la vedere, Stelian Ion a zis că nu s-a luat o asemenea decizie și ca nu este unanimitate in grup pe aceasta tema.

`Am discutat chestiunea asta, nu avem nimic de ascuns. Nu s-a transat, dar parerea celor mai multi colegi a fost ca ar trebui sa fie vot la vedere pentru ca nu vrem sa existe niciun fel de discutii si speculatii legat de cum s-a votat. Si pentru a evita acest lucru, mai ales ca este de interes national si foarte multi romani sunt atenti la lucrul asta. Nu am dat un vot”, a explicat el.