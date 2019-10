Liderul deputatilor USR și-a ieșit din minți pe tema moțiunii: Avertismentul transmis de Stelian Ion, PSD

Liderul deputaţilor USR, Stelian Ion, a anunţat că a primit, în timpul declaraţiilor de presă legate de depunerea moţiunii de cenzură, convocare pentru marţi seară pentru Birourile Permanente Reunite. "PSD trebuie să respecte democraţia, să nu îşi bată joc de acest demers şi să nu forţeze o citire în noaptea asta, ca hoţii, evident, a acestei moţiuni. Ei vor să forţeze în Birourile Permanente fixarea datei pentru susţinerea votului, atunci li se potriveşte cel mai bine. Să îşi bage bine minţile în cap, noi suntem pregătiţi pentru orice zi a moţiunii, dar această manieră este inacceptabilă şi nu vom tolera un astfel de tratament", a afirmat Stelian Ion, potrivit news.ro.

"În timp ce dădeam declaraţii am primit, cred că toţi, trebuie să vă verificaţi telefoanele, am primit convocare pentru Birourile Permanente Reunite, într-o bătaie de joc la adresa tuturor colegilor, în care ni se pretinde acum, după ce am depus această moţiune, ca în câteva minute, colegii care sunt probabil acasă, mulţi dintre ei au ajuns acasă la ora aceasta, este trecut de ora 18, să se întoarcă în 5 minute să se prezinte la convocarea PSD", a declarat, marţi seară, Stelian Ion.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Viorica Dăncilă, întâmpinată de protestatari la Ploiești: 'Ghița e în Serbia/ Nu ne mai alungați tinerii'

El a spus că este o manieră absolut inacceptabilă de tratare a acestui subiect foarte important care este moţiunea de cenzură.

"Moţiunea de cenzură este a opoziţiei, nu este a PSD-ului. PSD trebuie să respecte democraţia, să nu îşi bată joc de acest demers şi să nu forţeze o citire în noaptea asta, ca hoţii, evident, a acestei moţiuni. Ei vor să forţeze în Birourile Permanente fixarea datei pentru susţinerea votului, atunci li se potriveşte cel mai bine. Să îşi bage bine minţile în cap, noi suntem pregătiţi pentru orice zi a moţiunii, dar această manieră este inacceptabilă şi nu vom tolera un astfel de tratament. În Birourile Permanente se vor confrunta cu o opoziţie crâncenă. Nu vor putea veni colegii în aşa scurt timp şi probabil că va fi cvorum într-o altă zi, probabil mâine, vom discuta într-o altă zi această chestiune", a mai spus el.

Moţiunea de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă a fost depusă marţi, la Parlament, anunţul fiind făcut de liderul deputaţilor PNL Raluca Turcan, în prezenţa liderilor opoziţiei. Moţunea este semnată de 237 de parlamentari, printre care şi de deputaţi ai minorităţilor naţionale, de patru ai PSD şi de un deputat independent.