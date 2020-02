Liderul filialei judetene a PLUS Sibiu, Raul Andrei Apostoiu, va candida la functia de primar al municipiului

Liderul filialei judeţene a PLUS Sibiu, Raul Andrei Apostoiu, va candida la funcţia de primar al municipiului Sibiu, potrivit unui comunicat de presă remis luni, AGERPRES.

"PLUS Sibiu şi-a desemnat echipa de candidaţi pentru Primăria Sibiu. Prin voturile membrilor şi în urma evaluării interne, am ales candidatul nostru pentru funcţia de primar al Municipiului Sibiu precum şi candidaţii pentru Consiliul Local. Raul Andrei Apostoiu are 55 de ani, este de profesie inginer şi are o experienţă antreprenorială de peste 20 de ani, administrând o companie de succes din domeniul IT. Este candidatul desemnat de PLUS şi va concura pentru a fi ales Primar al municipiului Sibiu", se arată în comunicatul PLUS Sibiu.

Filiala PLUS Sibiu şi-a desemnat şi candidaţii pentru posturile de consilieri municipali.

"Propunerile noastre pentru Consiliul Local sunt oameni noi în politică, dar a căror implicare, competenţă şi experienţă profesională îi recomandă pentru a face parte din echipa de consilieri implicată în administrarea oraşului în următorii patru ani. De la antreprenori, ingineri, oameni cu experienţă în vânzări sau în coordonarea diferitelor proiecte, PLUS propune o echipă energică, formată din oameni diferiţi, care şi-au construit cariere solide în afara politicii, dar care au înţeles că soluţia nu e să aştepte să se schimbe ceva în administraţia locală sau centrală, ci să fie ei parte a schimbării", se arată în comunicatul de presă.

După finalizarea negocierilor cu partenerii de la USR Sibiu, Alianţa USR PLUS va prezenta lista comună de candidaţi pentru alegerile locale din acest an.

USR Sibiu a anunţat, luni, că liderul filialei judeţene, Adrian Echert, va candida din partea partidului pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ).

Alianţa USR PLUS a anunţat, pe 12 februarie, că a semnat la Sibiu "primul protocol de alianţă politică locală" din ţară, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Prin semnarea acestui protocol de alianţă politică locală, s-a format Comisia Judeţeană de Coordonare a Alianţei care, după ce candidaţii vor fi validaţi de ambele partide la nivel local, validează candidaţii comuni ai Alianţei USR PLUS.