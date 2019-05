Liderul grupului ALDE din PE : Uniunea Europeana trebuie sa o susțina pe Laura Codruța Kovesi

Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, sustine ca Uniunea Europeana ar trebui sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru funcția de procuror șef al Parchetului European, scrie ziare.com.

Politicianul a scris un articol pentru Project Syndicate, intitulat "Sa luptam contra coruptiei pentru a revendica sufletul Europei".

"Laura Codruta Kovesi, fostul sef foarte eficient al biroului anticoruptie din Romania si un candidat la un post similar la nivelul UE, este acum subiectul unei campanii murdare si al unor acuzatii false. Cazul sau este exemplul perfect de ce Europa are nevoie de mecanisme mai puternice pentru a-si sustine valorile", scrie olandezul.

Citeste si Sindicatele ANP, reacție după postările lui Tudorel Toader: Fostul ministru a premeditat distanțarea de efectele grațierii mascate

"Exista speranta ca statul de drept va fi reinstaurat si ca tara va reveni pe drumul reformei. Insa acest lucru se poate intampla doar daca cetatenii romani ii sustin pe cei care lupta contra coruptiei si a nepotismului. (..) Raspunsul de la restul Uniunii ar trebui sa fie, in primul rand, sa se alature Parlamentului European in sustinerea candidaturii lui Kovesi pentru a conduce Parchetul Europen, care isi va incepe activitatea pana la sfarsitul anului 2020. Comisia Europeana ar trebui sa faca mai multe decat doar sa critice guvernul PSD in legatura cu slabirea statului de drept. Trebuie pusa o adevarata presiune pe autoritatile romane (..) Cariera curajoasa si foarte eficienta a lui Kovesi in lupta anticoruptie din Romania a aratat ce poate indeplini o persoana, avand sustinerea legii. Uniunea Europeana trebuie sa o sustina pe ea si tot in ceea ce ea crede. Lupta contra coruptiei din Romania si din alte parti este batalia pentru sufletul Europei", spune liderul ALDE.