Liderul MISA Gregorian Bivolaru, achitat dupa 12 ani la Cluj. Scapa de acuzațiile de trafic de persoane și grup infracțional organizat

Gregorian Bivolaru

Tribunalul Cluj a dispus, în cursul zilei de vineri, 17 ianuarie, achitarea cunoscutului lider MISA, Gregorian Bivolaru, în dosarul în care acesta a fost trimis în judecată, alături de alte persoane, acum mai bine de 12 ani,

Gregorian Bivolaru fusese trimis în judecată în urmă cu 12 ani, împreună cu alţi 20 lideri ai MISA, fiind acuzat de un concurs de infracțiuni, printre care constituirea unui grup fascist, rasist sau xenofob, trecerea ilegală a frontierei, trafic de persoane, asociere pentru comiterea de infracţiuni, instigare la discriminare, ultraj contra bunelor moravuri.

Pentru primele două acuzaţii, promovarea ideologiei fasciste şi trecerea ilegală a frontierei a fost achitat, iar pentru celelalte, judecătorul a dispus încetarea procesului penal, prin intervenirea prescripţiei faptelor.

Judecătorul marius Lupea, de la Tribunalul Cluj, a mai dispus şi ridicarea sechestrului asupra zecilor de bunuri imobile şi mobile ale inculpaţilor, bijuterii şi bani, instituit în urmă cu peste 15 ani.

Minuta instanței clujene:

Constata ca legea penala mai favorabila aplicabila situatiei juridice a fiecaruia dintre inculpatii B.G (Bivolaru – n.red)., C.N., B.O.E., N.M, R.P., R.C., B.D., V.T.C., T.M., M.D.S., P.L.M., C.C., B.C., T.G., B.A.C., N.M.R., L.M.C., R.I., V.L. si D.D. este legea penala veche.

I.1. In baza art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza intai C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., achita pe inculpatul B.G. pentru acuzatiile de savarsire a infractiunilor de constituire a unei organizatii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, prev. de art.3 alin.1 coroborat cu art.2 lit.a din O.U.G. nr.31/2002 si de trecerea ilegala a frontierei unui stat strain, prev. de art.1 alin.1 din O.U.G. nr.112/2001, modificata si completata prin Legea nr.252/2002. I.2. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului B.G. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., de asociere pentru savarsirea de infractiuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., de instigare la discriminare, prev. de art.317 V.C.pen., de promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda, prev. de art.5 teza a II-a din O.U.G. nr.31/2002, de trecerea ilegala a frontierei de stat a Romaniei, prev. de art.70 alin.1 din O.U.G. nr.105/2001, modificata prin Legea nr.39/2003 si de instigare la infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, prev. de art.25 V.C.pen. rap. la art.321 alin.1 V.C.pen., cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

II.1. In baza art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza intai C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., achita pe inculpatul C.N. pentru acuzatia de savarsire a infractiunii de reproducere a unor opere sau a unor produse purtatoare de drepturi conexe fara consim?amantul titularilor drepturilor recunoscute de lege, prev. de art.140 alin.1 lit.a din Legea nr.8/1996 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i art.13 alin.1 V.C.pen., cu referire la art.14 din Legea nr.8/1996 modificata.

II.2. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului C.N. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., de asociere pentru savarsirea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen. ?i de instalare, stocare, reproducere, rulare, executarea unor programe de calculator, prev. de art.142 alin.1 lit.a din Legea nr.8/1996 nemodificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. si art.13 alin.1 V.C.pen., cu referire la art.14 din Legea nr.8/1996 nemodificata, ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

III.1. In baza art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza intai C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., achita pe inculpatul B.O.E. pentru acuzatia de savarsire a infractiunii de constituire a unei organiza?ii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, prev. de art.3 alin.1 coroborat cu art.2 lit.a din O.U.G. nr.31/2002.

III.2. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului B.O.E. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., de instigare la discriminare, prev. de art.317 V.C.pen., de promovarea ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe, prin propaganda, prev. de art.5 teza a II-a din O.U.G. nr.31/2002, de contestarea sau negarea in public a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art.6 din O.U.G. nr.31/2002 si de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, prev. de art.321 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

IV. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului N.M. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

V.1. In baza art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza intai C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., achita pe inculpatul R.P. pentru acuzatia de savarsire a infractiunii de constituire a unei organiza?ii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, prev. de art.3 alin.1 coroborat cu art.2 lit.a din O.U.G. nr.31/2002.

V.2. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului R.P. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., de instigare la discriminare, prev. de art.317 V.C.pen., de promovarea ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe, prin propaganda, prev. de art.5 teza a II-a din O.U.G. nr.31/2002 si de raspandirea, vanzarea sau confectionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, prev. de art.4 alin.1 teza I coroborat cu art.2 lit.b din O.U.G. nr.31/2002, ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

VI.1. In baza art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza intai C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., achita pe inculpata R.C. pentru acuzatia de savarsire a infractiunii de constituire a unei organizatii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, prev. de art.3 alin.1 coroborat cu art.2 lit.a din O.U.G. nr.31/2002.

VI.2. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei R.C. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., de instigare la discriminare, prev. de art.317 V.C.pen., de promovarea ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe, prin propaganda, prev. de art.5 teza a II-a din O.U.G. nr.31/2002 si de raspandirea, vanzarea sau confec?ionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, prev. de art.4 alin.1 teza I coroborat cu art.2 lit.b din O.U.G. nr.31/2002, ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

VII. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului B.D. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

VIII. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei V.T.C. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

IX. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei T.M. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

X. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului L.D.R., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infractiuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii decesului inculpatului.

XI. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei M.D.S. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., de asociere pentru savar?irea de infractiuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen. ?i de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, prev. de art.321 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XII. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei P. (H.) L.M. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XIII. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului C.C. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XIV. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei B. (S.) C. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XV. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului T.G. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen. ?i de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, prev. de art.321 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XVI. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului B.A.C. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XVII. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului N.M.R. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XVIII.1. In baza art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza intai C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., achita pe inculpata L. (B.) M.C. pentru acuzatia de savarsire a infractiunii de reproducere a unor opere sau a unor produse purtatoare de drepturi conexe fara consim?amantul titularilor drepturilor recunoscute de lege, prev. de art.140 alin.1 lit.a din Legea nr.8/1996 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i art.13 alin.1 V.C.pen., cu referire la art.14 din Legea nr.8/1996 modificata.

XVIII.2. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei L. (B.) M.C. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, prev. de art.321 alin.1 V.C.pen. ?i de instalare, stocare, reproducere, rulare, executarea unor programe de calculator, prev. de art.142 alin.1 lit.a din Legea nr.8/1996 nemodificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. si art.13 alin.1 V.C.pen., cu referire la art.14 din Legea nr.8/1996 nemodificata, ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XIX. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei R.I. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XX. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei V.L. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen. ?i de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale.

XXI. In baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., art.122 alin.1 lit.b, d V.C.pen., art.124 V.C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatei D.D. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 si alin.2 lit.a coroborat cu art.2 pct.2 lit.b din Legea nr.678/2001 modificata, cu aplicarea art.41 alin.2 V.C.pen., de asociere pentru savar?irea de infrac?iuni, prev. de art.323 alin.1 V.C.pen. si de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, prev. de art.321 alin.1 V.C.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale. In temeiul art.19 si art.397 C.pr.pen. respinge pretentiile civile formulate de partile civile G.C., A. (C.) C., A.G.T., D.D., L.I., L.S., M.D.I. (cu exceptia pretentiilor civile formulate impotriva inculpatului L.D.R.), M. (M.) A.A., B.V., Compania Microsoft Corporation si Compania Macromedia Incorporated.

In baza art.25 alin.5 C.pr.pen. lasa nesolutionate urmatoarele actiuni civile: actiunea civila formulata de partea civila M.D.I. impotriva inculpatului L.D.R., actiunea civila formulata de partea civila U.P.F.R. (Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania) impotriva inculpatului C.N. si actiunea civila formulata de partea civila RO-ACT (Romanian Organisation Against Copyright Theft) impotriva inculpatei L. (B.) M.C.Constata ca persoanele vatamate D.I.C., A.M. si P. (V.) A.E. nu au formulat pretentii civile in cauza.

Respinge cererea formulata de reprezentantul Ministerului Public privind luarea masurii de siguranta a confiscarii speciale cu privire la mai multe bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor. In temeiul art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. dispune ridicarea masurii sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor imobile apartinand inculpatilor B.G., R.P., C.N., V.L., B.O.E., R.I., R.C. si N.M., asupra bunurilor imobile apartinand numitilor T.C.P., C.P.D. si C.C.L., precum si asupra bunurilor imobile apartinand partilor responsabile civilmente Miscarea de Integrare Spirituala in Absolut (M.I.S.A.) si Fundatia de Terapii Naturiste si Yoga Tara, prin ordonanta D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bucuresti, cu nr.6D/P/2004 emisa la data de 23.05.2005 (f.122-135, vol.75 d.u.p.), dupa cum urmeaza :

In baza art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. dispune ridicarea masurii sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor mobile-autovehicule apartinand inculpatilor R.P., C.N., V.L., N.M., R.C., R.I. si L.D.R., asupra bunurilor mobile-autovehicule apartinand numitilor T.C.P., C.P.D. si C.C.L., precum si asupra bunurilor mobile-autovehicule apartinand partilor responsabile civilmente Miscarea de Integrare Spirituala in Absolut (M.I.S.A.) si Fundatia de Terapii Naturiste si Yoga Tara, prin ordonanta D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bucuresti, cu nr.6D/P/2004 emisa la data de 23.05.2005 (f.251-256, vol.75 d.u.p.), dupa cum urmeaza :

In temeiul art.404 alin.4 lit.c C.pr.pen. dispune ridicarea masurii sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor mobile constand in bijuterii si sume de bani (respectiv sumele de 334.949.500 ROL, 33.844 USD, 4.150 EUR si 3.000 JPY) prin ordonanta D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bucuresti, cu nr.6D/P/2004 emisa la data de 04.03.2005 (f.70-73, vol.75 d.u.p.).

In baza art.404 alin.4 lit.f C.pr.pen. dispune restituirea bunurilor mobile constand in bijuterii si sume de bani (respectiv sumele de 334.949.500 ROL, 33.844 USD, 4.150 EUR si 3.000 JPY, referitor la sumele in ROL, in echivalentul rezultat ca urmare a denominarii din anul 2006) ridicate in baza proceselor-verbale intocmite cu ocazia perchezitiilor efectuate in cauza la datele de 18.03.2004, 19.03.2004, 21.03.2004, 22.03.2004 si 23.03.2004, asupra carora a fost instituita masura sechestrului asigurator prin ordonanta D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bucuresti, cu nr.6D/P/2004 emisa la data de 04.03.2005 (f.70-73, vol.75 d.u.p.), catre persoanele (inculpatii) de la care s-au ridicat, conform proceselor-verbale de perchezitie si ridicare de bunuri intocmite cu ocazia perchezitiilor efectuate in cauza (procese-verbale aflate in vol.4, 5, 6 si 69 d.u.p.).

In temeiul art.404 alin.4 lit.f C.pr.pen. dispune restituirea tuturor celorlalte bunuri mobile ridicate in baza proceselor-verbale intocmite cu ocazia perchezitiilor efectuate in cauza la datele de 18.03.2004, 19.03.2004, 21.03.2004, 22.03.2004 si 23.03.2004 (bunuri mobile asupra carora nu au fost instituite masuri asiguratorii, care nu fac obiectul altor dosare penale disjunse din dosarul nr.6D/P/2004 al D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bucuresti si care nu au fost restituite de catre organul de urmarire penala conform proceselor-verbale de restituire de bunuri si dovezilor de predare-primire aflate in vol.80 d.u.p.), catre persoanele de la care s-au ridicat, conform proceselor-verbale de perchezitie si ridicare de bunuri intocmite cu ocazia perchezitiilor efectuate in cauza (procese-verbale aflate in vol.4, 5, 6 si 69 d.u.p.).

Conform art.272 C.pr.pen. stabileste in favoarea Baroului Cluj suma de 2.145 lei reprezentand onorariile avocatiale din oficiu (cuvenite av. Petre Cristina-Adriana 195 lei, av. Petric Romina-Andreea 585 lei, av. Rebreanu Anca-Maria 390 lei, av. Dumbraveanu Diana-Cristina 585 lei si av. Ploscar Loredana-Maria 390 lei), care se avanseaza din F.M.J.

Potrivit art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare ocazionate cu solutionarea prezentului dosar (in care au fost trimisi in judecata inculpatii B.G., C.N., B.O.E., N.M, R.P., R.C., B.D., V.T.C., T.M., M.D.S., P.L.M., C.C., B.C., T.G., B.A.C., N.M.R., L.M.C., R.I., V.L. si D.D.) raman in sarcina statului.Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.Pronuntata in sedinta publica din data de 17 ianuarie 2020.

