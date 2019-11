Liderul mondial Rafael Nadal: 'Am fost foarte norocos. Imi pare rau pentru Daniil, e o infrangere grea'

Liderul mondial Rafael Nadal s-a declarat "foarte norocos" după ce l-a învins dramatic pe rusul Daniil Medvedev (4 ATP), miercuri, în grupa "Andre Agassi" de la Turneul Campionilor, scor 6-7 (3), 6-3, 7-6 (4), anunță MEDIAFAX.

În setul decisiv, Medvedev a condus cu 4-0 și 5-1, însă Nadal a oferit o revenire extraordinară, salvând o minge de meci la scorul de 5-2 în favoarea rusului și trimițând actul în tie-break, acolo unde s-a impus cu 7-4. După meci, spaniolul a declarat că adversarul său a jucat mult mai bine în setul decisiv, însă el a fost mai norocos.

"Am fost foarte norocos. Îmi pare rău pentru Daniil, e o înfrângere grea. A jucat mult mai bine decât mine în al treilea set. E una din acele zile, una din 1000, în care câștigi. Din experiența personală știu cât de greu e să închizi astfel de meciuri, mai ales când ai două break-uri în față și pierzi unul. Mi-am dat seama că am o șansă și cred că am fost puțin mai bun spre sfârșit. În mare, cred că am jucat mai bine decât în urmă cu două zile, iar acesta este un lucru foarte pozitiv pentru mine", a declarat Nadal, citat de atptour.com.

În cazul unei înfrângeri contra lui Medvedev, Nadal ar fi fost foarte aproape de eliminarea de la Turneul Campionilor, însă victoria îi menține șansele pentru calificarea în semifinalele la competiția care se desfășoară la Londra.

În ultimul rundă din grupa "Andre Agassi", vineri, Rafael Nadal îl va întâlni pe Stefanos Tsitsipas, iar Daniil Medvedev va juca contra lui Alexander Zverev.

Clasamentul grupei Andre Agassi, de la Turneul Campionilor:

1. Alexander Zverev - 1 punct, 1 meci

2. Stefanos Tsitsipas - 1 punct, 1 meci

3. Rafael Nadal - 1 punct, 2 meciuri

4. Daniil Medvedev - 0 puncte, 2 meciuri

În faza semifinalelor vor obține calificarea primii doi clasați.