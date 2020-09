Liderul opoziției din Belarus și-a rupt pașaportul la granița, ca sa nu fie expulzata in Ucraina”

Lider al opoziției bieloruse, Maria Kolesnikova, și-a rupt pașaportul pentru a evita deportarea din propria țară, potrivit rapoartelor presei ucrainene, preluate de The Guardian. Kolesnikova a fost răpită din centrul orașului Minsk, de persoane îmbrăcate în civil și purtând măști. Alți doi colegii ai săi de opoziție au dispărut, de asemenea. Cei trei activiști au […] The post Liderul opoziției din Belarus și-a rupt pașaportul la graniță, ca să nu fie expulzată în Ucraina” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.