Liderul opozitiei venezuelene acuza Adunarea Constituanta ca vrea sa sa dizolve Parlamentul

Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido acuza Adunarea Constituanta din Venezuela (ANC), alcatuita din sustinatori loiali presedintelui socialist Nicolas Maduro ca vrea sa dizolve Parlamentul sau sa devanseze alegerile legislative prevazute in 2021. ''Este o veste inepta", si-a exprimat indignarea presedintele Parlamentului, singura institutie aflata sub controlul opozitiei dupa alegerile legislative din 2015. Acest regim fara scrupule (...) isi imagineaza cum sa se debaraseze in mod ilegal de Parlamentul venezuelean, de aceea convoaca maine (luni) ANC'' a denuntat duminica Guaido. Donald Trump ia in calcul sa instituie ''carantina'' s ...