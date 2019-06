Liderul organizatiei municipale PSD Iasi cere modernizarea transportului public din oras

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Constat ca infrastructura de transport public din municipiul Iasi a ajuns intr-un punct critic. In ultima vreme am fost martorii unor incidente in care au fost implicate mijloacele de transport public, si asta din cauza infrastructurii precare. Cazul tramvaiului din Tatatasi care a deraiat din cauza caii de rulare, a celor care cedeaza pe zi ce trece pentru ca au o vechime mare si mai nou a masticului care cedeaza la caldura, nu fac decat sa ridice semne de intrebare asupra calitatii transportului public. Nu cred ca trebuie sa asteptam sa pice din cer proiectele europene, sa demaram licitatii in an preelectoral, cand siguranta calatorilor este prioritara. Este timpul ca Iasul sa aiba parte de un transport public civilizat, i ...