Liderul PMP, ipoteza neașteptata: de fapt, marea batalie este intre PNL și USR. Alianța de dreapta unita stramb

Liderul PMP, Eugen Tomac, susține că alianța dintre PNL și USR este ”dreapta unită strâmb”, dovadă atacurile dintre liderii celor două partide. Tomac consideră că bătălia electorală se dă, de fapt, între PNL și USR, nu cu cei de la PSD, așa cum spun liderii celor 2 partide.

Astfel, Partidul Mişcarea Populară rămâne singura forţă politică independentă din România care nu are înţelegeri la vedere sau pe sub masă cu alte formaţiuni politice. PMP face o campanie curată, bazată pe soluţii la problemele cu care se confruntă comunitățile. Noi am înțeles că scopul final al unei administraţii locale este să îmbunătățească calitatea vieţii cetăţenilor.