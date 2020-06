Liderul PNL care a luat, la 42 de ani, 3.60 la limba romana la Bacalaureat rupe tacerea: 'Am depus contestație. M-am inscris la seral in 2012'

Preşedintele PNL Vidra şi prim-vicepreşedinte al PNL Vrancea, Daniel Moroşanu, care a susţinut examenul de Bacalaureat, la 42 de ani, a fost declarat respins, având nota 3.60 la Limba română, 8.65 la geografie şi 7.55 la istorie. El a afirmat că a depus contestaţie, iar dacă nici în urma recorectării nu va promova, va susţine din nou examenul în toamnă.

Daniel Moroşanu a declarat pentru News.ro că depus contestaţie şi speră să obţină nota 5, pentru a promova Bacalaureatul.

Daniel Moroşanu este consilier local de trei mandate la Vidra, în judeţul Vrancea. El este de asemenea preşedinte al PNL Vidra şi prim vicepreşedinte al PNL Vrancea. Liberalul are 42 de ani, iar anul acesta a susţinut pentru prima data examenul de Bacalaureat.

”Am făcut o şcoală profesională de mecanici auto, am terminat în 1995. Îmi plăcea domeniul, dar am şi vrut să-mi câştig repede propriii bani. Apoi, m-am înscris la seral în 2012. Am făcut şi o şcoală postliceală de tehnicieni silvici. Anul trecut m-am înscris la Bacalaureat, dar nu m-am prezentat pentru că nu m-am simţit pregătit. Anul acesta am vrut să repar greşelile tinereţii şi m-am luat de învăţat. Am învăţat cam cu 3-4 săptămâni înainte de Bacalaureat. A fost o provocare. Nu e uşor să te apuci de învăţat la 42 de ani”, a explicat Daniel Moroşanu.

El a povestit că a avut 8.65 la geografie, 7,55 la istorie, însă la română a fost notat cu 3.60.

”Geografia mi-a plăcut, am învăţat-o repede, la fel şi istoria, dar de română mi-a fost frică. Nu a fost punctul meu forte şi m-am temut de ea”, a spus Moroşanu.

Consilierul local din Vidra a spus că, marţi, după ce a participat la şedinţa Consiliului Local, a mers să depună contestaţie, sperând să obţină nota 5 la română, cu atât mai mult cu cât a constatat că mulţi dintre absolvenţii de liceu sunt nemulţumiţi de notele primite, chiar dacă au avut note de trecere.

”Nu am făcut eu de 7, 8, dar de un cinci eu cred că am făcut. După şedinţa de Consiliu Local am mers acasă şi am luat ad literam ce am făcut la română, iar eu cred că am făcut de un 5”, a susţinut el.

Daniel Moroşanu a spus că a fost încurajat de soţie şi de fiul său de 20 de ani, care este student la Informatică, iar dacă nu va promova după recorectarea lucrării, se va prezenta din nou, la sesiunea din toamnă a Bacalaureatului.

”Dacă nu iau mă prezint în toamnă şi dau iar, mă voi duce mai pregătit şi voi lua cu notă mai mare. Nu e uşor, dar a fost un orgoliu personal să iau Bacalaureatul. Încurajez pe cine nu a făcut acest lucru, să nu ezite, nu e târziu. Vârsta nu e un impediment, e greu, dar nu imposibil”, a mai declarat consilierul din Vidra.

