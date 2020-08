Liderul PNL Dolj anticipeaza infrangerea colegului de partid: 'Doamna Olguța Vasilescu, viitor primar al Craiovei!' / VIDEO

Liderul PNL Dolj Ștefan Stoica a susținut într-o declarație că Lia Olguța Vasilescu va fi viitorul primar al Craiovei. Consilierul deputatului Lia Olguța Vasilescu, Cristian Vasilcoiu, pune afirmația liderului PNL pe seama rezultatelor din sondaje.

„Când știi adevăratele sondaje, că doar ești președintele PNL Dolj, îți scapă, sincer, adevărul:

“Doamna Olguța Vasilescu, viitor primar al Craiovei!”

Declarația a fost făcută astăzi (c.n. duminică), în fața Primăriei Craiova, la depunerea candidaturilor!”, scrie Cristian Vasilcoiu pe Facebook.

PNL Dolj a depus, duminică, dosarele de candidatură pentru funcţia de primar al municipiului Craiova, în persoana lui Nicolae Giugea, precum şi lista de candidaţi pentru Consiliul Local Municipal şi a lui Alexandru Gîdăr pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj.

Tot duminică, Lia Olguța Vasilescu a făcut publică lista consilierilor cu care va ataca alegerile pentru Primăria Craiova.

De pe listă nu lipsește consilierul său de la Camera Deputaților, fost consilier la Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, jurnalist și jurist.

„Astazi, Biroul Permanent Judetean al PSD Dolj a aprobat lista de candidati pentru Consiliul Local Municipal Craiova. Asa cum puteti constata, este, cu siguranta, cea mai buna echipa. Doi prorectori de la cele doua universitati de stat din Banie, mai multi profesori universitari, medici, manageri, ingineri, avocati, economisti vor gasi cele mai bune solutii pentru dezvoltarea Craiovei si vor duce mai departe proiectele promise sau deja demarate de administratia PSD.

1. Lia-Olguţa Vasilescu – deputat, profesor

2. Mihail Genoiu – primar, inginer

3. Dan-Ştefan Spânu – vicepreşedintele Asociatiei Magistratilor din Romania, fost judecător

4. Sorin-Nicolae Dinescu – prorector UMF, medic

5. Dorel Berceanu – prorector UCV, economist, inginer

6. Adrian Cosman – viceprimar, profesor

7. Lucian-Costin Dindirică – manager Biblioteca Judeţeană Dolj, profesor, teolog

8. Gheorghiţa-Daniela Barbu – inginer

9. Radu Marinescu – avocat

10. Marin Nicoli – director general la Parc Industrial Craiova SA, inginer

11. Mădălin-Cristian Vasilcoiu – jurist, ziarist

12. Ionuţ-Cosmin Pîrvulescu – director general la SC High-Tech Industry Park SRL, ziarist

13. Aurelia Filip – profesor, consilier europarlamentar

14. Ioan Andrei – medic rezident oncologie medicală Spitalul nr. 1 si Policlinica Sf. Nectarie

15. Romulus Victor Nicolicea– inginer

16. Marius Mihai– profesor, inginer

17. Marin Traian Radu – director clinică medicală, inginer

18. Iulian-Mihai Constantinescu – lector universitar doctor, jurist, teolog

19. Dumitru Otovescu – profesor universitar doctor Şcoala Doctorală de Sociologie, sociolog

20. Bianca-Maria-Carmen Predescu – profesor universitar Facultatea de Drept

21. Viorica-Manuela Godinel – şef Serviciul Resurse Umane Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, economist

22. Virgil Dragomirescu – şef centru – DGASPC Dolj, economist

23. Traian-Alexandru-Corneliu Beţiu– manager, inginer

24. Ion Tătaru – ofiţer, manager

25. Raluca-Florentina Pâncu – director adjunct Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova, profesor

26. Dorel Voicu – economist, jurist

27. Bogdan-Sorin Iliescu – inginer, economist

28. Cristian Sebastian Dolea – jurist

29. Mariana Căpraru – economist

30. Bogdan-Cătălin Bădiţă – inginer

31. Alexandru Costin – manager

32. Dănuţ Petre – pensionar, conservator general – Patrimoniu Muzeal

33. Maria-Alexandra Drăghici – medic stomatolog rezident

34. Laurenţiu-Alexandru Naidin – economist”, a scris, pe Facebook, Olguța Vasilescu.

Vasilcoiu: O cunosc pe Lia-Olguța Vasilescu din anul 2000

„O cunosc pe Lia-Olguta Vasilescu din anul 2000, când mi-a devenit primul sef din viata, la primul meu loc de munca, cotidianul Cuvântul Libertatii din Craiova.

Drumurile noastre profesionale s-au despărțit până in 2017, când ne-am regăsit la Ministerul Muncii și sunt legate și astăzi, când ocup funcția de consilier al secretarului Camerei Deputaților, Lia-Olguța Vasilescu.

Sunt născut și crescut in Craiova, am lucrat in presa locală, dar și in presa centrală, la ziare precum Jurnalul Național, Gardianul, Adevarul, Evenimentul zilei, Libertatea și la televiziuni precum Realitatea TV, B1 TV și Digi 24.

Cunoscând toate proiectele realizate de primarul Lia-Olguta Vasilescu in mandatele anterioare, dar și pe cele pe care și le propune in viitorul mandat, revin la Craiova si ma alătur celei mai bune echipe de candidați la Consiliul Local, care, #cusiguranta, va câștiga.”, este mesajul lui Vasilcoiu.