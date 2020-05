Liderul PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, și-a scos apartamentul la vanzare FOTO

Se anunță vremuri grele, se pare, din moment ce oamenii importanți ai Brașovului s-au decis să-și scoată locuințele la vânzare. Unuldintre ei, este liderul PSD Brașov, senatorul Marius Dunca. Acesta și-a pus în vânzare apartamentul situat pe strada Dobrogeanu-Gherea. Un apartament luxos, pentru care liderul PSD Brașov cere, nu mai puțin de, 305.000 de euro. Senatorul nu se ocupă personal de vânzare, ci a însărcinat o agenție imobiliară să se ocupe de tranzacție.

În ciuda prețului piperat, senatorul Marius Dunca este optimist cu privire la vânzare. Și-a luat deja toate lucrurile din locuință, fiind sigur că tranzacția se va încheia foarte repede.

A lăsat în apartament o colecție de tablouri și o imensă blană de urs întinsă în fața șemineului. Cumpărătorul va primi apartamentul mobilat și utilat, așa cum l-a aranjat senatorul PSD în cei opt ani în care s-a bucurat de această locație privilegiată.

Cât despre siguranță, Marius Dunca și-a luat toate măsurile de precauție, pentru că proprietatea este dotată cu o ușă blindată, astfel că, nimic nu poate deranja liniștea distinsei proprietăți.

Iată și descrierea apartamentului:

Proprietatea propusa spre achizitionare se afla la doar 5 minute de Centrul Istoric, intr-un imobil nou, cu vedere directa catre oras si Masivul Piatra Mare. Apartamentul se afla la ultimul nivel, dispune de structura decomandata, cu compartimentare practica si suprafete vitrate ample, ce confera multa lumina naturala. Este compus din zona de zi: bucatarie, dining, living dotat cu semineu, toate cu acces catre terasa generoasa (29 mp); si zona intima a locuintei: dormitor matrimonial, cu baie si dressing proprii, dormitorul pentru oaspeti, un grup sanitar, si un hol pentru acces. Pozitia in cadrul cladirii ofera intimitate viitorului proprietar, in timp ce confortul si relaxarea sunt asigurate de facilitatile din dotare, doua locuri de parcare supraterane si mobilierul cu aparatura de ultima generatie fiind incluse in pret.

Suprafata construita (m²): 132 m²

Suprafata utila (m²): 103

Numarul de camere: 3

Tip proprietate: apartament

Stare: nou

Compartimentare: decomandat

Anul constructiei: 2012

Orientare: est si sud

Numarul total de etaje: 3

Numarul de bai: 2

Etaj: 3

Bucatarie utilata

Electricitate

Canalizare

Apa curenta

Centrala termica

Conducta de gaze naturale

Mobilat

Parcare masina

Transport public

Videointerfon

Usa blindata