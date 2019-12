Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, pune tunurile pe parlamentarii liberali: 'Au plecat capul si au acceptat un buget al rusinii'

Liderul PSD Iaşi, Maricel Popa, îi acuză pe liberalii ieşeni că au plecat capul şi au acceptat "un buget al ruşinii“, social-democraţii reclamând că pentru modernizarea aeroportului, spre exemplu, nu va fi alocat în 2020 niciun leu.

Liderul PSD Iaşi, Maricel Popa, afirmă, într-un comunicat de presă, că parlamentarii social-democraţi din judeţ au depus 25 de amendamente la proiectul de buget, cu o valoare totală de 2,17 miliarde de lei, pentru a fi continuate investiţiile începute de Guvernul PSD în judeţul Iaşi.

"Sper ca demersul nostru să aibă ecou la Bucureşti. Sunt foarte multe necesităţi pentru comunitate. Dacă măcar jumătate dintre aceste amendamente se vor regăsi în bugetul final voi fi mulţumit. Îmi este teamă însă că liberalii au tăiat deja Iaşul de pe lista investiţiilor din zona Moldovei. Din păcate, se pare că parlamentarii liberali, dar şi ceilalţi din alianţa de la guvernare au plecat capul şi au acceptat acest buget al ruşinii”, susţine preşedintele PSD Iaşi, Maricel Popa.

Citește și: Guvernul provoacă CUTREMUR în rândul bugetarilor: 9 măsuri care vor afecta angajații la stat

El afirmă că şapte dintre amendamente sunt adresate Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, fiind cerute fonduri pentru proiectarea şi execuţia autostrăzii Iaşi - Târgu Mureş, inclusiv podul de la Ungheni (200 milioane de lei), modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi (596 milioane de lei), construirea şoselei de ocolire a municipiului Iaşi, varianta Sud (421 milioane de lei), construirea şoselei de ocolire a municipiului Iaşi, varianta Nord (142,5 milioane de lei), construirea unui pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei, municipiul Iaşi (7,7 milioane de lei), construirea centurii de ocolire a oraşului Târgu Frumos (10 milioane de lei).

De asemenea, a fost cerută suma de 1,42 milioane de lei pentru demarea procedurilor de întocmire a proiectului tehnic şi execuţie a lucrărilor în vederea realizării semaforizării inteligente şi a cântăririi maşinilor în localitatea Podu Iloaiei.

"Nici măcar un proiect major de investiţii nu apare în proiecţia actuală de buget. Liberalii s-au bătut cu pumnul în piept că rezolvă problema autostrăzii. Deocamdată sunt doar vorbe. În timpul guvernării PSD au fost demarate procedurile pentru toate cele trei tronsoane ale autostrăzii. E important să nu ne oprim acum. Aeroportul Iaşi nu primeşte niciun leu pentru modernizare. Nu sunt alocaţi bani nici pentru centura ocolitoare a Iaşiului sau cele ale oraşelor Podu Iloaiei, Târgu Frumos, unde ştim că se formează aproape zilnic blocaje din cauza infrastructurii rutiere care nu mai face faţă numărului mare de autoturisme”, afirmă Maricel Popa, lider al PSD Iaşi şi preşedinte al Consiliului Judeţean.

Totodată, liderii PSD Iaşi precizează că au fost depuse 11 amendamente care vizează modernizarea unor drumuri din masterplanul judeţean de transport.

“Modernizarea drumurilor judeţene a reprezentat una dintre priorităţile mandatului meu la Consiliul Judeţean. Am finalizat sau avem în execuţie lucrări la peste 300 km de drumuri judeţene. Am accesat fonduri europene, fonduri locale, dar am primit şi peste 180 de milioane de lei de la guvernul PSD prin PNDL. Acum, liberalii se laudă că au alocat buget dublu pentru întreţinerea drumurilor judeţene. E adevărat. Am câştigat nouă milioane de lei la acest capitol, din cotele defalcate pentru TVA, dar nu am mai primit nimic de la ministerul Dezvoltării pentru investiţii. Diferenţa este de peste 170 de milioane de lei”, a declarat Maricel Popa, şeful PSD Iaşi.

Totodată, parlamentarii PSD de Iaşi au solicitat ministerului Sănătăţii 13 milioane de lei în vederea construirii unui corp de clădire pentru Unitatea de Primiri Urgenţe în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani.

De asemenea, către ministerul Tineretului şi Sportului au fost transmise două solicitări care vizează alocarea sumei de 90 milioane de lei pentru construirea sălii polivalente Iaşi Metropolitan, cu o capacitate de cel puţin 10.000 de locuri, proiect deja depus pentru finanţare de Consiliul Judeţean, dar şi a sumei de 104,5 milioane de lei pentru construirea unui bazin olimpic în municipiul Iaşi.

Totodată, PSD Iaşi mai solicită finanţare pentru realizarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi restaurare pentru unul dintre corpurile de clădire de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (106 milioane de lei).