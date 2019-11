Liderul PSD Iasi: Urmeaza inca doua saptamani de munca

Preşedintele PSD Iaşi, Maricel Popa, a declarat duminică seara după închiderea secţiilor de votare că el consideră că Viorica Dăncilă, candidatul social-democrat, va ajunge în turul doi de scrutin al alegerilor prezidenţiale potrivit Agerpres

"Noi în seara asta vom securiza voturile care sunt în urnă, le vom număra şi vom aştepta rezultatul final de mâine. Sunt sigur că ne vom califica mai departe în turul doi. PSD a avut un program coerent la guvernare, a crescut pensiile, a crescut salariile, a crescut numărul societăţilor, totodată a crescut numărul de angajaţi şi dorim să continuăm programul de dezvoltare al României şi de prosperitate. Am votat pentru prosperitate, nu pentru austeritate. Am votat pentru deschiderea spitalelor, nu pentru închiderea spitalelor. Am votat pentru fiecare român (...) Urmează încă două săptămâni de muncă. Mâine vom şti foarte bine care va fi proiectul pentru următoarele două săptămâni", a declarat Maricel Popa, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.Candidatul PNL, preşedintele Klaus Iohannis, a obţinut 39% în primul tur al alegerilor prezidenţiale, reprezentantul PSD, Viorica Dăncilă - 22,5%, iar candidatul Alianţei USR PLUS, Dan Barna - 16,4%, potrivit sondajului realizat la ieşirea de la urne de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) şi Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.