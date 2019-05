Liderul PSD Liviu Dragnea: Seful Directiei pentru Apararea Constitutiei din cadrul SRI face vizite la DNA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 16 mai, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, intr-o vizita de lucru in teritoriu, ca seful Directiei pentru Apararea Constitutiei din cadrul SRI face saptamanal vizite la DNA si i-a transmis o intrebare directorului serviciului secret. „Seful de la protejarea Constitutiei, dl Dan Andrei, aproape in fiecare saptamana vine la DNA. Cum e dle Hellvig (Eduard Hellvig, directorul SRI - n.red.), mai minti in continuare cu legatura SRI-DNA?”, a declarat Liviu Dragnea. Este pentru prima oara in campania la europarlamentare cand PSD lanseaza acuzatii la adresa unui serviciu secret. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...