Liderul PSD Sector 2 il contrazice pe Gabriel Mutu: avertisment despre oportuniștii din PSD

Liderul organizatiei PSD Sector 2, Rodica Nassar, a declarat luni, la Sala Dalles, la conferinta PSD Bucuresti, ca nu este de acord cu afirmatia liderului PSD Sector 6, Gabriel Mutu, facuta in urma cu cateva minute, potrivit caruia parlamentarii care au plecat din partid sunt oameni „de mare valoare”. Nassar a spus ca PSD trebuie sa fie foarte atent la oportunisti.

„Colegul meu, dl Mutu vorbea de colegii care au ales sa ne paraseasca, au zis ca sunt oameni de mare valoare. Ok, sunt colegii nostri, au ales alta cale, eu cred ca trebuie sa fim mult mai atenti in asa fel incat chiar sa punem oameni de mare valoare. Eu nu-i consider oameni de mare valoare cand merg cu partidul atunci cand e bine, iar cand partidul e intr-o situatie mai dificila sau cand intrezaresc oportunitati in alte partide, ne parasesc. Asa ca atentie mare la locale si parlamentare”, a zis Nassar.