Liderul #rezist Tudor Chirila se PLANGE ca nu se mai infrupta din bani publici

Tudor Chirila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Condierat mare lider #rezist Tudor Chirila s-a plans intr-un interviu ca nu mai este contactat de autoritatile din Bucuresti pentru a canta la evenimente. Intrebat de ce nu a cantat la Revelion in Capitala, Tudor Chirila a raspuns: "Pai, cred ca trebuie sa-i intrebati pe ei. Eu cred ca nu ar trebui politizata muzica si cred ca un artist care are o relatie cu Primaria, are dreptul sa o critice, indiferent daca are un contract de munca. Lumea trebuie sa separe foarte bine lucrurile astea. Faptul ca Primaria municipiului Bucuresti te cheama sa canti, deci sa indeplinesti un serviciu muzical, remunerat, este una. Incredibil! Tudor Chirila isi obliga colegii sa protesteze? Un cunoscut actor a rabu ...