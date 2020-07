Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila se REVOLTA: Procedura parlamentara online nu mai trebuie continuata

Aleșilor pare să le lipsească mersul la muncă, cel puțin unora, care spun că votul online nu trebuie să devină o obișnuință. Sesiunea parlamentară februarie - iunie 2020 a fost una la care nu s-a aşteptat nimeni, în contextul pandemiei de coronavirus, însă procedura parlamentară online nu mai trebuie continuată, dacă situaţia sănătăţii publice va permite acest lucru, a declarat joi, pentru AGERPRES, liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila.

"A fost o sesiune ordinară la care nu s-a aşteptat nimeni. Nu a mai existat, în 30 de ani de la căderea comunismului, o asemenea sesiune ordinară în Parlamentul României. Pe de altă parte, procedura de lucru, modalităţile prin care Parlamentul a lucrat în această perioadă, deşi a fost o situaţie care necesita această chestiune - de o anumită perioadă de timp, a fost o procedură atipică, neobişnuită pentru un Parlament, şi mă refer la Parlamentul oricărei ţări. Parlamentul, prin definiţie, este o instituţie fundamentală a statului în care dezbaterile sunt vii, în care programele politice, punctele de vedere ale formaţiunilor parlamentare sunt aduse faţă în faţă prin prezenţa fizică a parlamentarilor - este însăşi esenţa parlamentarismului această prezenţă fizică a parlamentarilor. Acest lucru, câteva luni de zile, nu s-a putut pune în practică. Noi credem că trebuie revenit şi am făcut solicitări în acest sens, de a reveni cât mai urgent la prezenţa fizică şi dezbaterea în plenul celor două Camere ale Parlamentului", a afirmat Cseke Attila.

Potrivit senatorului UDMR, această procedură online a rezolvat, desigur, pe de o parte, cerinţele legale pe o anumită perioadă de timp - distanţarea socială şi unele restricţii, inclusiv la nivelul membrilor Parlamentului -, dar "această perioadă a trecut".

"Credem că această perioadă a trecut şi, cu respectarea acestor reguli, Parlamentul va trebui să îşi reia cât mai rapid activitatea prin prezenţa fizică a parlamentarilor. Din acest punct de vedere, sigur, a fost o procedură neobişnuită şi în niciun caz această procedură online - argumentată, justificată de situaţia pandemică - nu va trebui continuată, pentru că practic se pierde esenţa parlamentarismului. Prin faptul că intervenţiile la dezbateri sunt online procedurile parlamentare au avut de suferit, pentru că nu au mai putut fi complet respectate, s-au prevăzut proceduri speciale pentru această situaţie. Şi noi credem că procedura online este foarte bună pentru alte tipuri de activităţi într-un stat, dar Parlamentul trebuie obligatoriu să fie o instituţie în care dezbaterea, în care votul, punctele de vedere ale formaţiunilor parlamentare să fie prezente prin prezenţa fizică a parlamentarilor", a adăugat Cseke Attila.

Liderul senatorilor UDMR este de părere că şi procesul legislativ a avut de suferit în această perioadă.

"În ceea ce priveşte procesul legislativ, sigur că şi el a avut de suferit, din punctul nostru de vedere, pentru că una este ca în comisiile de specialitate un parlamentar care susţine un punct de vedere, care are o iniţiativă legislativă, are câteva amendamente la un anumit proiect legislativ să aibă în faţă reprezentantul Guvernului sau al altor structuri guvernamentale, inclusiv structuri asociative, profesionale, reprezentanţi ai societăţii civile. Una este să ai o dezbatere largă, în care poţi să pui întrebări, în care poţi să ai nelămuriri şi la final să se lămurească anumite lucruri, şi de acolo să iasă un proiect legislativ bun din punct de vedere profesional, şi alta este în online când aceste chestiuni, mare parte din ele, dispar. (...) Din acest punct de vedere şi procesul legislativ a avut de suferit, cred că această situaţie este la toate formaţiunile parlamentare, şi sperăm ca din toamnă această chestiune să fie tranşată, evident dacă şi situaţia sănătăţii publice ne va permite acest lucru", a argumentat el.

UDMR a avut iniţiative legislative pe mai multe domenii de specialitate, adoptate de una sau de ambele Camere ale Parlamentului, o serie dintre acestea vizând contextul pandemiei, după cum a precizat liderul senatorilor Uniunii.

"Am avut un proiect legislativ foarte important pe domeniul educaţiei, a cărui elaborare a fost precedată de o largă consultare în structurile profesionale din domeniu şi care prevede câteva chestiuni foarte importante legate de asigurarea mesei calde în tot sistemul educaţional, măsurile care trebuie luate pentru ca această masă caldă să poată fi asigurată în tot sistemul educaţional, reglementarea situaţiei şcolilor şi educaţiei after-school, care este foarte importantă. Această lege a trecut în Parlament şi, din păcate, se află la CCR. Pe domeniul sănătăţii şi pe alte domenii evident propunerile noastre au venit şi pe fondul pandemiei de coronavirus. Am făcut amendament la o ordonanţă legat de acel stimulent pentru cei care lucrează în perioada pandemiei - vorbim despre cadre medicale - şi am propus ca şi medicii de familie să beneficieze de acel stimulent de 2.500 de lei, amendament care a fost adoptat", a detaliat Cseke Attila.

De asemenea, UDMR a avut iniţiative în domeniul agriculturii, între acestea fiind cea care prevede acordarea de despăgubiri şi proprietarilor de terenuri forestiere în cazul în care ele au suferit în urma unor calamităţi naturale, precum şi în domeniul administraţiei publice locale.

"Descentralizarea mai multor domenii ar fi în continuare necesară şi am avut mai multe iniţiative pe această chestiune a autorităţilor administraţiei publice locale. Am făcut un proiect legislativ, nişte amendamente la Legea Curţii de Conturi, prin care am prevăzut o procedură prealabilă procedurii de sancţionare, evident cu anumite excepţii, dar mergând pe principiul că important pentru funcţionarea unui stat şi pentru funcţionarea autorităţilor statului, inclusiv la nivelul autorităţilor locale, este ca legile să fie înţelese, respectate şi lucrurile să meargă bine. Sancţiunea trebuie să fie ultima posibilitate a statului de a aduce în cadrul legal funcţionarea unei autorităţi şi atunci interesul comunităţilor locale este de a fi lămurite în legătură cu aplicarea unor dispoziţii legale. Este o chestiune delicată, pentru că la nivelul comunităţilor locale nu întotdeauna există specialişti care pot interpreta cel mai bine dispoziţiile legale. Am avut o iniţiativă în acest sens, care a trecut de Parlament şi urmează să fie pusă în aplicare", a explicat senatorul.

"Am avut multe iniţiative legislative, pe diverse domenii, şi am reuşit ca multe dintre ele să le trecem prin Parlament. Ne dorim cu toţii, pentru binele societăţii, ca situaţia pandemică să ne permită, dar noi credem în mod categoric că Parlamentul ar trebui să revină la dezbaterile cu prezenţa parlamentarilor, pentru că este cu totul altceva. Şi, aşa cum Parlamentul a fost iniţial gândit - modelul britanic de secole întregi este acela al prezenţei fizice şi al dezbaterii şi disputelor asupra unor programe şi proiecte politice", a concluzionat senatorul UDMR.