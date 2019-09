Liderul Sindicatului Agentilor de Politie, dezvaluire incendiara privind rafuiala din Piata Constitutiei: ''Doua bande rivale. S-au intalnit sa vorbeasca despre...''

bataie Piata Constitutiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Agentilor de Politie, informatie incendiara privind rafuiala din Piata Constitutiei, unde mai multi tineri s-au batut cu sabii si bate, iar un tanar a fost impuscat, duminica seara. "Doua bande rivale au stabilit acolo sa se intalneasca sa vorbeasca despre pretul unor persoane traficate in Germania. Nu s-au inteles si a iesit ce a iesit, nu e vina politiei, care avea patrula in zona, cum are de obicei, doar ca situatia a fost disproportionata", a declarat Iulian Surugiu. Scandal cu focuri de arma in fata Parlamentului. Un tanar a decedat - VIDEO Scenele de groaza au avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 23.00, unde peste 20 de persoane ...