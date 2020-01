Liderul trupei Megadeth, cadou inedit pentru fiica lui in varsta de 22 de ani

Dave Mustaine, liderul trupei Megadeth, i-a oferit fiicei lui, la împlinirea vârstei de 22 de ani, ocazia de a urca pe scenă şi de a cânta alături de el în faţa a mii de oameni, la Paris. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Electra Mustaine a cântat alături de tatăl ei, marţi seară, piesa „ÀTout Le Monde” pe scena sălii Zenith din Paris, unde au fost prezenţi aproximativ 6000 de oameni. Modelul a publicat apoi o serie de mesaje şi imagini pe Twitter. „Cea mai mare şi cea mai frumoasă petrecere aniversară din toate timpurile!”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Megadeth a început recent un turneu cu trupa Five Finger Death Punch. Este prima serie de concerte întreprinsă de trupa americană după ce Mustaine şi-a încheiat, cu succes, tratamentul pentru cancer la gât. Dave Mustaine a fondat Megadeth, în 1983, imediat după ce a părăsit formaţia Metallica. Megadeth a fost nominalizată de 11 ori la premiile Grammy, însă nu a primit niciun trofeu. Piesa „Countdown to Extinction”, de pe albumul cu acelaşi nume, apărut în 1992, a clasat trupa pe locul 2 în Top 200 Billboard, imediat după lansare. Megadeth, originară din Los Angeles, face parte din Big 4 (Big Four of Thrash), alături de Metallica, Slayer şi Anthrax. Grupul a lansat 15 albume de studio, vândute în peste 50 de milioane de copii la nivel mondial. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonament ...