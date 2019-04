Liderul unui grup armat american care retinea migranti s-a laudat ca pregatea asasinarea lui Obama, Hillary Clinton sau George Soros

Liderul unui grup armat care oprea migranţii care treceau ilegal în SUA din Mexic s-a lăudat că îşi antrenează oamenii să-i asasineze pe fostul preşedinte Barack Obama, Hillary Clinton şi miliardarul George Soros, a declarat un agent FBI potrivit documentelor depuse la tribunal luni, relatează Reuters potrivit Agerpres.

Larry Hopkins, lider al grupului United Constitutional Patriots (UCP), ai cărui membri înarmaţi şi îmbrăcaţi în uniforme de camuflaj susţin că au ajutat autorităţile americane să reţină în jur de 5.600 de migranţi în deşertul din New Mexico în ultimele 60 de zile, a fost arestat vineri sub o acuzaţie legată de regimul armelor.În documentele depuse la tribunal luni, FBI a menţionat că în timp ce investiga grupul lui Hopkins în 2017, mai mulţi martori l-au acuzat pe acesta că a afirmat că UCP plănuia să-l asasineze pe fostul preşedintele Barack Obama, fosta primă doamnă şi candidată la preşedinţia SUA Hillary Clinton şi omul de afaceri George Soros.Grupul UCP pretinde că a ajutat poliţia de frontieră americană într-un moment în care aceasta era copleşită de numărul record de solicitanţi de azil din familii din America Centrală.Îmbrăcaţi în haine care seamănă cu uniformele militare şi înarmaţi, membrii grupului apar în videoclipuri difuzate de UCP spunându-le grupurilor de migranţi, din care fac parte femei şi copii, să se oprească şi să-i aştepte pe agenţii de imigrare.Vocile critice, printre care şi American Civil Liberties Union (ACLU), îi acuză pe cei de la UCP că sunt justiţiari care reţin ilegal şi răpesc migranţi dându-se drept autorităţi legale.Hopkins a fost arestat la o zi după ce guvernatoarea democrată a statului New Mexico, Michelle Lujan Grisham, a dispus o investigaţie asupra grupului, afirmând într-o postare pe Twitter că "ameninţarea familiilor de migranţi şi solicitanţi de azil este absolut inacceptabilă şi trebuie să înceteze".Site-urile de crowdfunding PayPal şi GoFundMe au interzis grupul săptămâna trecută, invocând politica de a nu promova ura sau violenţa, după ce ACLU a numit UCP "o miliţie fascistă"