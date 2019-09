Liderul USR, mesaj de susținere pentru Kovesi: 'Corupția va fi infranta'

Liderul USR, Dan Barna, a transmis, joi, un mesaj de susţinere pentru Laura Codruţa Kovesi în ziua în care Consiliul Uniunii Europene ar putea lua o decizie în privinţa numirii acesteia în funcţia de procuror-şef european. ”Corupţia va fi înfrântă!”, a transmis Barna, anunţând că USR şi PLUS o vor susţine necondiţionat pentru obţinerea acestui post.

”Corupţia va fi înfrântă! În urmă cu un an şi după hărţuieli necontenite, Liviu Dragnea îşi impunea voinţa şi reuşea să o îndepărteze pe Laura Codruţa Kovesi de la DNA. Atunci când preşedintele Iohannis a semnat decretul de revocare eram în timpul campaniei de strângere de semnături pentru iniţiativa #farapenali. A fost unul dintre momentele care ne-au întârit hotârârea să nu dăm înapoi niciun milimetru. «Corupţia poate fi înfrântă», a spus atunci doamna Kovesi. Ea a spus-o de la DNA, noi am spus-o din stradă. Aşa am ajuns un milion semnături pentru #farapenali”, a scris, joi, pe Facebook, Dan Barna.

Situație REVOLTĂTOARE din cauza birocrației - O secție a Spitalului Municipal Timișoara și-a oprit activitatea. Sute de pacienți, afectați

Acesta a apreciat că Laura Codruţa Kovesi este un om cu o misiune: dreptatea.

”USR şi PLUS i-au fost alături anul trecut şi îi sunt şi azi să-şi ducă, până la capăt, misiunea. O vom susţine să obţine mandatul de procuror european, cu regretul că, fără ea, lupta anticorupţie din România se întoarce la vameşii care iau şpagă 70 de euro. Da, s-a întâmplat zilele astea! Kovesi va continua să lupte pentru dreptate la nivel european. Cu sprijinul nostru necondiţionat”, a mai scris Barna.

Acesta a mai afirmat că USR va continua lupta pe plan local.

”Ne batem în Parlament pentru ca iniţiativa #farapenali să ajungă în Constituţie pentru că românii susţin ca politicienii condamnaţi penal să nu mai poată fi primari, parlamentari sau miniştri. Şi vrem ca magistraţii să-şi recapete independenţa şi instrumentele pentru a-i urmări pe politicienii corupţi. Da, corupţia poate fi înfrântă. Şi vreau să ducem această misiune la Cotroceni!”, a mai scris Barna.

Consiliul UE discută astăzi despre desemnarea procurorului-şef european, fiind aşteptată o decizie în favoarea Laurei Codruţa Kovesi.