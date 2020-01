Liderul USR Timiș, despre Ramona Dzitac care ar fi batut o tanara: A demisionat din partid

Președintele USR Timiș Cristian Moș a declarat că liderul USR Găvojdia Ramona Dzitac, care ar fi bătut o tânără după ce aceasta a acuzat-o că i-a furat o pereche de pantofi și un costum de baie, a demisionat din partid.

„Noi ieri (joi - n.r.) dimineață am aflat. Ea nu ne comunicase inițial nimic. Nu știam nimic din ce s-a întâmplat. Nu am luat nicio decizie ieri pentru că am zis că trebuie să audiem ambele părți, să vedem informațiile și punctul ei de vedere. Am făcut biroul județean, l-am convocat. Am stat la discuții și ea și-a dat demisia din USR. Nu mai este membru al USR, nu mai reprezintă USR nicăieri”, a afirmat Cristian Moș, vineri, pentru MEDIAFAX.

Acesta a adăugat că Ramona Dzitac a explicat că toată povestea a fost făcută de „dușmanii politici” pe care îi are.

„A spus că a fost un lucru făcut de alți dușmani de ai ei politici. Noi am ascultat părțile. I-am spus punctul nostru de vedere și ea și-a dat demisia. Punctul meu de vedere este că nu acceptăm să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu niciun membru USR. Nu vorbesc acum de furt sau alte discuții, dar contact fizic cu altcineva, acest lucru nu îl acceptăm în interiorul USR”, a conchis Moș, pentru MEDIAFAX.

Președintele USR Găvojdia, Ramona Dzitac, a fost acuzată de o tânără că i-ar fi furat o pereche de pantofi și un costum de baie. În urma acestor acuzații, politiciana ar fi bătut-o pe tânără. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru lovire.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș, Aurora Voicilă, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că persoanele implicate în scandal urmează să fie audiate de polițiști.

Surse judiciare au spus, pentru MEDIAFAX, că dosarul penal a fost deschis pe numele Ramonei Dzitac, aceasta fiind acuzată că ar fi bătut o tânără care ar fi acuzat-o de furt.