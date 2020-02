Lidia Barac, secretar de stat in MJ: Sectia speciala a fost o jignire. Ma bucur ca magistratii resping garantiile oferite de proiectul ministerului Interviu

Sectia pentru investigarea magistratilor (SIIJ) este o jignire la adresa magistratilor cinstiti, judecatorii care lanseaza informatii fara probe nu fac parte din casta magistratilor necesari societatii, iar proiectul pentru desfiintarea sectiei nu este batut in cuie, in functie de dezbaterea publica el poate arata diferit decat acum, afirma judecatoarea Lidia Barac, secretar de stat in ministerul Justitiei.