Lidia Buble a ales sa stea departe de el. Dupa patru ani, se multumeste doar cu colaborarea la distanta

Lidia Buble a luat o decizie surprinzatoare, pe care a anuntat-o pe pagina sa de pe o retea de socializare.

Cantareata Lidia Buble, care are o relatie cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion, a luat o hotarare neasteptata pentru multi din fanii ei.

Lidia Buble a facut anuntul despre relatia profesionala dintre ea si muzicianul Adi Sina, cu care a colaborat indeaproape, pe pagina sa de pe o retea de socializare.

„Nu ne-am despartit. Am ales sa colaboram de la distanta. Multumesc Adi Sina pentru cei 4 ani cu 4 hituri de Nr.1. Multumesc pentru ca m-ai invatat sa trec de la „juniori”… direct in „liga celor mari”.

Drumul meu continua alaturi de echipa de la E…Records si simt o primavara minunata”, a afirmat Lidia Buble, care in urma cu ceva timp s-a afisat topless pe internet.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.