Lidia Buble dezvaluie de ce nu se marita cu Razvan Simion. „Surorile rad de mine ca raman fata batrana”

De cand formeaza un cuplu, de aproape 5 ani, au tot aparut zvonuri ca Lidia Buble si Razvan Simion si-ar fi oficializat relatia, casatorindu-se pe ascuns fie pe o plaja in Maldive, fie in orasul natal al artistei. Adevarul este insa ca acest lucru nu s-a intamplat. Si nici nu e programat. Cantareata ne-a marturisit ca nu e pregatita sa mearga la altar.

Pe site-urile de socializare ale Lidiei apar tot mai multe filmulete cu ea in compania copiilor, lasand impresia ca i-a sunat „ceasul biologic” si se pregateste sa devina mama. Artista ne-a marturisit ca-i plac foarte mult prichindeii, ca-si doreste, insa e de moda veche si mai intai vrea sa se marite.

„Imi e si teama de pasul asta, ma simt efectiv copil”

„Inca nu simt ca trebuie sa fac pasul asta. De obicei, nu-mi planific lucrurile, imi place sa se intample totul natural, cand o vrea Dumnezeu sa ma binecuvanteze cu copii, sunt bineveniti. Dar sunt mai de moda veche eu, intai casatoria, apoi copiii. Sincera sa fiu, parca as mai vrea sa copilaresc putin. Inca ma simt eu un copil”, ne-a spus Lidia.Asadar, nunta intai. Cand? Nici asta nu stie Lidia. Pentru ca nici pentru casatorie nu e pregatita:

„Sincera sa fiu, acum, daca ar veni cu inelul, nu cred ca m-as marita. Nu pentru ca nu tin la persoana de langa mine, dar, cumva, imi e si teama de pasul asta, ma simt efectiv copil. Nu simt ca este pentru mine, dar nu se stie niciodata… Asa spun acum, dar cand o sa fiu pusa in fata faptului implinit, nu stiu ce o sa fac”.

Vrea sa-l ceara ea de barbat, nu sa fie ceruta

Chiar daca provine dintr-o familie traditionala, iar celelalte surori sunt maritate de ani buni si au mai multi copii, Lidia nu tine cont nici de presiunea familiei, nici de a celor din jur, care o intreaba mereu cand are de gand sa se marite cu Razvan. „Din familie, am mai ramas nemaritate eu si Lorena, sora cea mica, dar ea mai are scoala, e abia in clasa a X-a. Surorile mai rad de mine ca raman fata batrana. Societatea pune uneori presiune pe umerii mei, dar cred ca pasul acesta este unul foarte important si cand va fi sa-l fac, vreau sa-l fac pentru toata viata, sa fiu sigura 100% ca vreau sa-l fac. In plus, intotdeauna mi-am dorit sa fiu atat de innebunita, incat sa-l cer eu pe el”, ne-a mai marturisit cantareata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.