Lidia Buble, in costum de baie! Ce parere au avut fanii  - FOTO

Lidia Buble a publicat, in mediul online, fotografii in care apare inb costum de baie. Internautii au reactionat. Cantareata a postat doua imagini din vacanta sa in Maldive. Intr-una dintre fotografii artista apare intr-un costum de baie de culoare crem, in timp ce in cealalta apare intr-un costum de baie de culoare rosie. Daca unii dintre internauti au complimentat-o pentru felul in care arata, altii au criticat-o pe vedeta pentru ca se expune in acest fel pe retelele de socializare. „Las-o moale cu corpul, tu esti cu cantatul!", „Ar trebui sa fii un pic mai retinuta cu aparitiile astea dezbracate, nu te caracterizeaza. Razvan nu are o influenta prea buna", &bdqu ...