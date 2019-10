Lidia Buble, momente neplacute pe strada: „Esti o nasoasa. Ce urata esti”. Ce s-a intamplat

Lidia Buble a vorbit recent despre momentele mai putin placute din viata ei. Artista a marturisit ca s-a luptat cu depresia si a povestit despre un episod care s-a intamplat pe strada, in vazul tuturor. O persoana s-a apropiat de ea si i-a spus ca este „nasoasa” si „urata.”

Lidia Buble, momente neplacute pe strada

Lidia Buble s-a luptat mult timp cu depresia, o afectiune cu care se confrunta din ce in ce mai multi oameni. Artista a acceptat sa vorbeasca despre acest subiect sensibil si a marturisit ca la inceputul carierei a trait momente dramatice. De mai multe ori a petrecut clipe in fata oglinzii, intrebandu-se daca arata chiar atat de rau cum i-au spus unii.

„Am avut un soi de depresie la inceputul carierei. Cand am devenit persoana publica am aflat ca am nasul mare. Eu pana atunci n-am stiut, ca nimeni nu imi spunea. Eu nu aveam nicio frustrare, dar nu exista emisiune la care sa merg sau poza pe care sa o postez unde sa nu mi se spuna de nas.

La un moment dat mi-a zis cineva si pe strada „Nasoaso, tu nu vezi cum arati? Ce urata esti! Chiar nu-ti permiti sa-ti faci o operatie?” Pur si simplu nu mai puteam cu rautatea. Ma uitam in oglinda si ma simteam foarte prost. Ma intrebam daca sunt chiar atat de urata. Eu sunt un om credincios si imi plac lucrurile naturale asa ca nici nu s-a pus problema sa ma operez”, a declarat Lidia Buble pentru kfetele.ro

Lidia Buble a cunoscut celebritatea atunci cand Adrian Sina de la Akcent a ales-o sa cante doua hituri cu el. Piesele „Kamelia” si „Noi simtim la fel” se auzeau pe toate radiourile din Romania si din strainatate, avand impreuna peste 11 milioane de vizualizari pe YouTube, astfel ca, in doar cateva luni, dintr-o necunoscuta, Lidia Buble a devenit star.

