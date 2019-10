Lidia Buble refuza sa cante la petrecerile pe bani putini! Motivul: “Au fost cazuri cand…“

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate cantarete din Romania, tocmai din acest motiv, a ales impreuna cu iubitul si managerul ei, Razvan Simion, sa fie selectivi in alegerea ofertelor primite. Vedeta nu vrea sa mearga la petrecerile pe bani putini, asta a confirmat chiar prezentatorul de la Neatza.

Razvan a declarat ca au fost cazuri cand au refuzat anumite cereri, tocmai din cauza banilor. „Da! De ce? Taiem factura, daca asta te intereseaza! Si pentru domnii de la ANAF, taiem factura dintotdeauna! Saptamanile viitoare cred ca avem vreo trei nunti! E adevarat, suntem selectivi, suntem selectivi prin prisma pretului..sa nu te gandesti ca onoram toate cererile pe care le primim. Au fost cazuri cand am refuzat! Unii bani se mai si refuza! E important sa mai si refuzi din bani!”, a spus Razvan la XNS.

Care este relatia dintre Lidia Buble si copiii lui Razvan Simion

Potrivit declaratiilor facute de curand de Razvan Simion, Lidia Buble se intelege foarte bine cu Ianca si Tudor, cei doi copii ai prezentatorului. In plus, adolescentii au o relatie buna si cu surorile cantaretei.

“Sunt in relatii cu cei mici si comunicam doar despre nevoile lor! Ianca a intrat la liceu, in toamna, Tudor e mai pe vlogging. Am invatat toti vloggerii din Romania pentru ca mi i-a prezentat el! Sunt total diferiti, unul foarte calm si cerebral, Ianca, si unul mai histrion ca ta-su, Tudor, n-are nicio apasare pe lumea asta. Cumva au depasit momentul, au inteles ca lucrurile nu se izbesc de un perete, au inteles ca in viata exista mai multe optiuni!”, a declarat Razvan Simion in cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

In vara lui 2015, Razvan Simion a anuntat ca s-a despartit de sotia sa, Diana, dupa 15 ani de mariaj. Prezentatorul are doi copii din prima casatorie: Ianca si Tudor. Lidia Buble este din Deva, are 10 frati si face parte dintr-o familie de penticostali, iar relatia cu Razvan Simion, confirmata ulterior, i-a adus succes pe plan profesional.

