Lidia Fecioru, leac pentru slabit. Cum se prepara

Celebrul bioenergoterapeut Lidia Fecioru a slabit spectaculos, peste 30 de kilograme, urmand o dieta disociata. Un aport foarte mare l-a avut un ceai de slabit pe baza de dafin si scortisoara. Cum se prepara si cum se administreaza ceaiul de slabit Pentru prepararea acestui ceai de slabit ai nevoie de 1 litru de apa, un betisor de scortisoara si 5 frunze de dafin. Fierbi apa, apoi torni scortisoara si dafinul. Lasi la infuzat 15 minute. Ceaiul de scortisoara si dafin se bea pe stomacul gol. Lidia Fecioru a slabit 30 de kilograme In urma cu mai multi ani, Lidia Fecioru a reusit sa slabeasca, urmand o dieta disociata. Vedeta a povestit in ce a constat regimul alimentar urmat. "Am ajuns de la 90 de ...