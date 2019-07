Lidia Vadim Tudor se retrage din partidul infiintat de tatal sau

lidia

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia Vadim Tudor, a decis sa se retraga din Partidul Romania Mare (PRM), infiintat de tatal sau, sustinand ca ce se intampla acum in formatiunea politica tine mai mult de zona penala a legii, decat de cea politica.

Fiica lui Vadim Tudor este nemultumita ca actuala conducere a partidului a facut o alianta cu Partidul Romania Unita (PRU), infiintat de Sebastian Ghita. Astfel, ea a luat decizia sa paraseasca PRM.

„Nu voi mai face parte din structura acestui partid, dar nici nu doresc sa fie dizolvat in alt partid, fie ca este el PRU, UNPR sau PSD. Nu il doresc cazut in derizoriu, nu il doresc tradat, nu il doresc altfel decat tatal meu, Corneliu Vadim Tudor, l-a dorit. Romania, romanii, au asteptari de la PRM. Va rog, pe toti cei care inca mai credeti in PRM, nu lasati partidul pe mainile unor tradatori, oportunisti”, afirma Lidia Vadim Tudor, intr-un comunicat de presa.

Lidia Vadim Tudor a intrat in Partidul Romania Mare in luna septembrie a anului 2016 si a reprezentat formatiunea politica in relatia cu presa, precum si cu alte organizatii politice sau apolitice, potrivit Agerpres.

Fiica lui Vadim Tudor a mai fost implicata intr-un scandal asemanator cu conducerea PRM, in aprilie 2017, cand a fost supusa la vot o alianta cu PRU, initiativa respinsa de majoritatea membrilor. La acea vreme, PRM era condus de Adrian Popescu.

Tot in 2017, la prima sedinta a PRM din acel an, Lidiei Vadim Tudor i s-a interzis intrarea in sala de sedinte din sediul partidului, insa dupa mai multe insistente a fost lasata sa intre.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.