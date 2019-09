LIDL, avertisment pentru toti clientii! Un espressor care a fost cumparat din magazin curenteaza

Continua problemele pentru LIDL, unul dintre cele mai cunoscute lanturi de magazine din tara noastra. Recent, gigantul german a emis o avertizare pentru clientii sai, indemnandu-i sa nu mai foloseasca un expressor cumparat din supermarketurile sale, pe motiv ca exista riscul de a se elctrocuta.

LIDL avertizeaza ca un expressor cumparat din magazin poate sa curenteze

„Societatea Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH recheama preventiv produsul „Espresor SEMS 1100 A1“ marca „Silvercrest“ cu nr. international de articol (IAN) 313486 (a se vedea placuta de identificare din partea de jos a produsului), din motive ce tin de siguranta consumatorului. Din cauza unei erori de productie, la utilizarea aparatelor cu numarul de articol mentionat mai sus poate exista un pericol de electrocutare”, a transmis LIDL Romania intr-un comunicat dat publicitatii recent, cerandu-le, totodata, clientilor care au cumparat acest produs sa nu-l mai foloseasca.

„Articolul respectiv s-a vandut la Lidl Romania in perioada 17.06.2019 – 28.07.2019. Articolul se poate returna in toate filialele Lidl. Contravaloarea acestuia se ramburseaza bineinteles si fara prezentarea bonului fiscal (…) Alte articole ale marcii „Silvercrest“, in special alte articole ale societatii Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH nu fac obiectul rechemarii”.

LIDL a retras un produs contaminat cu Salmonella

Nu este singura situatie dificila cu care LIDL Romania s-a confruntat in ultima vreme. Pe 5 iulie, cunoscutul lant de magazine a anuntat retragerea de la vanzare a unui produs din gama „Camara Noastra”, intrucat s-a depistat ca acesta era contaminat cu Salmonella, bacterie care poate provoca boli grave de stomac.

„Aceasta rechemare vizeaza exclusiv produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g“ cu termenele de valabilitate: 22.07.2019, 23.07.2019, 27.07.2019, 28.07.2019. n urma unei analize efectuate de producator, a fost detectata Salmonella spp (/25g). Salmonella poate provoca afectiuni grave stomacale sau intestinale (Salmoneloza). Produsul poate fi returnat in toate magazinele Lidl. Contravaloarea acestuia va fi restituita, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal”, au transmis reprezentantii LIDL.

