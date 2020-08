Life.ro: Top 6 cele mai bune filme pentru copii

Personajele, povestile si chiar calitatea luminii din aceste filme raman mult timp intiparite in mintea copiilor. Zeci de ani mai tarziu, aceste clasice pentru copii raman in amintirea noastra, in special pentru ca nu o data ne-au starnit zambete sau chiar o lacrima in coltul ochilor. Dar care sunt cele mai bune filme pentru copii?