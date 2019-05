Lifting cu fire

lifting google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Despre interventie Interventia are ca scop eliminarea excesului tegumentar facial, repozitionarea sistemului musculo-aponevrotic al fetei, eliminarea ridurilor de la nivelul obrazului si gatului. Odata cu inaintarea in varsta, procesul de imbatranire se manifesta prin micsorarea scheletului facial, prin modificarea distributiei depozitelor de grasime faciale, prin modificarea tonicitatii musculare, prin scaderea elasticitatii tegumentelor faciale. In acest fel, pielea fetei este in exces si duce la formarea ridurilor, pungilor, a pliurilor noi si accentuarea celor preexistente. Este evident ca este necesara o eliminare a excesului de tegument facial. Continua perfectionare a tehnicilor chirurgicale a determina ...