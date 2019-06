Liga 1: Hermannstadt se salveaza miraculos in minutul 95 si merge la baraj, Dunarea Calarasi retrogradeaza

AFC Hermannstadt s-a salvat duminica de la retrogradarea directa din Liga 1 si va merge la un baraj in dubla mansa cu Unviersitatea Cluj, asta dupa ce in ultima etapa a fazei de play-out a sezonului competitional 2018/2019, a castigat dramatic, la ultima faza, in minutul 95, partida derbi cu Dunarea Calarasi.