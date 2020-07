Liga I - Reacția lui Dan Petrescu dupa ce a pierdut primul loc

Antrenorul Dan Petrescu vrea ca Astra Giurgiu să joace la fel cu CS Universitatea Craiova cum a făcut-o cu echipa lui, CFR Cluj, duminică, potrivit news.ro

"Ghinionul a fost principalul motiv. În meciul cu Steaua am avut mult noroc, cred că astăzi situaţia s-a întors. Nu înţeleg cum cei de la Astra au dat două goluri, că au avut maximum două ocazii. Noi am avut cred 6-7 ocazii mari, la 2-0, la 2-1, la 2-2. Meritam victoria, dar ăsta-i fotbalul. Presiunea a fost prea mare poate şi s-a ratat incredibil de mult, mai ales că noi eram o echipă pragmatică, care nu rata când avea ocazii. Au venit şi momente din acestea, când trebuie să ştim să trecem peste ele. Echipa a jucat foarte bine, a avut ocazii, a dominat, e clar că era foarte cald şi când îi ai pe Budescu, Alibec şi Fatai în teren şi Răduţ, clar că ştiam că se poate întâmpla orice. Presiunea trebuie să fie pe Craiova, ei sunt pe primul loc, ei trebuie să câştige, ei sunt favoriţi. Singurul lucru pozitiv este că încă suntem la mâna noastră, dacă câştigăm toate meciurile nu mai are ce să se întâmple. Dacă pierdem vreun meci şi Craiova le câştigă pe toate, atunci o să fie campioni înainte să mergem la Craiova. Astăzi, nu meritam să primim două goluri. La meciul cu Craiova nu ne-am apărat bine. Astăzi, un autogol incredibil, nu am înţeles cum a fost, şi al doilea gol în momentul în care voiam să fac nişte schimbări... Poate am pierdut puţin concentrarea, prea uşor a dat Alibec. E important ce vor face celelalte echipe cu Craiova, mi-aş dori foarte mult când vine Craiova aici, Astra să joace cu acelaşi spirit şi să-i văd în teren pe Budescu, Alibec şi Fatai, că nu i-am văzut la meciul tur. Erau dispăruţi. La meciul tur, de la Craiova, niciunul din ăştia trei nu a jucat. La Giurgiu, când vine Craiova, sper să fie toţi aceşti trei jucători, sper ca şi cei de la Botoşani să joace meciul vieţii şi Steaua, la fel şi după aia cine merită să câştige... Cine joacă cu noi joacă pe viaţă şi pe moarte, aţi văzut văzut cum a jucat Astra astăzi. Mi se parte ciudat ce s-a întâmplat la ultimele meciuri, cu Mediaş, cum a luat roşu Buş, noi nu am primit penalti clar cu Craiova, azi eu cred că a fost penalti la Camora. Arbitrajele sunt cum sunt şi nu am văzut vreun arbitraj împotriva Craiovei deloc, nu vreau să le iau din merite, că nu ar fi corect să zic ceva de Craiova, dar sunt multe lucruri care se întâmplă şi din păcate nimeni nu le vede. (n.r. - despre un incident cu Dani Coman) Nu ştiu ce a vrut, întrebaţi-l pe el. Nu sunt prieten cu Dani Coman. Nu sunt prieten cu el, nu am fost niciodată, nu am nicio treabă. Întrebaţi-l pe el ce a avut", a declarat Petrescu.

CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 2-2 (2-1), meciul disputat, duminică, în deplasare, cu Astra Giurgiu, în etapa a VI-a a play-off-ului Ligii I. Clujenii au condus cu 2-0 şi, în urma egalului, au pierdut locul I în clasament, în favoarea formaţiei CS Universitatea Craiova.

Au marcat: Bordeianu '31 (a), Alibec '80 / Rondon '12, Burcă '17.

Clasament play-off-ului este următorul: CSU Craiova - 38 de puncte, CFR Cluj - 37 de puncte, Astra Giurgiu - 29 de puncte, FCSB - 28 de puncte, FC Botoşani - 28 de puncte şi Gaz Metan Mediaş - 25 de puncte.